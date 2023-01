Chega ao fim o relacionamento de Kylie Jenner e Travis Scott

07/01/2023 | 15:11



Acabou! De acordo o portal Us Weekly, o relacionamento de Kylie Jenner e Travis Scoot chegou ao fim mais uma vez. De acordo com uma fonte próxima, que conversou com o veículo, o casal deveria passar as férias juntos, mas ela acabou viajando para Aspen com a família.

- Kylie e Travis terminaram novamente, eles deveriam passar as férias juntos, mas ela foi para Aspen para ficar com sua família e amigos lá, declarou.

A pessoa ainda contou que isso já aconteceu algumas vezes, mas eles sempre permaneceram amigos:

- Isso já aconteceu tantas vezes antes, mas sempre permanecem amigos e pais presentes para os filhos.

Vale pontuar que a notícia sobre o fim do relacionamento viralizou após Kylie viajar com a filha para o Ano Novo em Aspen com Hailey e Justin Bieber.

Para quem não se lembra Kylie e Travis estavam juntos desde 2017. Depois de dois anos juntos, eles terminaram pela primeira vez de forma amigável. Pouco tempo depois o casal deu mais uma chance ao amor e, em fevereiro de 2022, celebraram a chegada do segundo filho, que ainda não teve o nome revelado.

E aí, será que tem volta dessa vez?