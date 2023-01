Queda de barreira fecha pista da Via Dutra na região de Barra Mansa, no Rio

07/01/2023 | 14:30



Uma queda de barreira interditou a pista sentido Rio da Via Dutra, no quilômetro 284,5, em Barra Mansa (RJ), por volta de 2h12. O tráfego flui em mão dupla entre o quilômetro 286,25 e o 283,8 na pista sentido São Paulo.

Equipes de obra e engenharia estão no local avaliando a situação desde as primeiras horas da manhã de hoje, conforme a concessionária CCR Rio SP. Além disso, uma equipe da área de conservação está na região para retirar o material que caiu sobre a pista. Não há previsão de liberação do local.

Estado de atenção

Há quase 50 horas sob chuva contínua, o Rio tem previsão de precipitação fraca a moderada na tarde deste sábado. A cidade já está em estágio de mobilização desde 13h15 de quinta-feira. Este nível é o segundo em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto, de acordo com o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio.

Em Niterói, algumas ruas dos bairros da Região Oceânica já alagaram. Houve ainda deslizamentos e o desabamento de uma casa no Largo da Batalha, sem feridos. Em Petrópolis, a Defesa Civil emitiu alerta de chuvas constantes.

O tempo deve seguir instável até segunda-feira, com pancadas de chuva isoladas a qualquer hora do dia. O volume de chuva deve se manter em 15 mm por dia. Na terça e quarta-feira, as temperaturas estarão em elevação gradual, com redução de nebulosidade pela manhã. Mas permanece a previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, com raios. A expectativa é de redução dos volumes de precipitação, com média de 10 mm para cada dia.