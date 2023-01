Paolla Oliveira surge em clima de romance com Diogo Nogueira: Valioso pra mim

07/01/2023 | 14:11



O amor está no ar! Paolla Oliveira está curtindo as férias e diversos momentos com o seu namorado, o cantor Diogo Nogueira.

Apaixonadíssima, a atriz postou alguns cliques ao lado do amado e se derreteu. Nas imagens, o casal apareceu na praia e em verdadeiro clima de romance:

Estar ao seu lado criando memórias é muito valioso pra mim, escreveu ela.

Claro que o casalzão do momento colecionou uma chuva de elogios:

Parece pintura, lindos demais, disse uma.

Todo amor do mundo, desejou outra.

Que casal, lindos demais, se derreteu uma terceira.