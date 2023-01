Rafa Kalimann fala sobre previsão de morte feita por sensitiva e dá alfineta, entenda

07/01/2023 | 14:11



Colocou limites! Através de seus Stories, Rafa Kalimann abriu o jogo com os seguidores e falou sobre as mentiras que lê sobre sua vida e carreira. Ela deixou bem claro que não se importa com as notícias falsas. Porém, apesar de Rafa estar acostumada a aguentar mentiras sobre seu trabalho e vida profissional, a mãe da ex-BBB não tem o mesmo costume e tranquilidade.

Ao ler sobre a previsão de morte feita por uma sensitiva, a mãe da influenciadora ficou super preocupada - e Rafa Kalimann não gostou nem um pouco.

- A minha mãe me mandou uma mensagem aqui. A gente tem que ter mais responsabilidade. A minha mãe sente tudo, o que eu não sinto, ela sente. Ela é mãe e ela viu alguma sensitiva postar nas redes um vídeo falando que previu a minha desencarnação. A minha mãe está apavorada por causa disso.

Em seguida, ela chamou a atenção de todos os internautas para pontuar que, ao falar da vida dos outros, é necessário ter muita responsabilidade.

- Isso não se faz. Nem por like, nem por clique, nem por biscoito, nem por nada? A gente tem que trabalhar com verdade e responsabilidade.

Eita!