Após reatar casamento, Lexa fala sobre gravidez e questiona: Vocês me julgarão?

07/01/2023 | 13:11



Vem aí? A cantora Lexa retomou o seu casamento com MC Guimê, viajou com as amigas e agora está pensando em aumentar a família com o maridão.

Aos 27 anos de idade, a artista deixou os seus fãs enlouquecidos após falar sobre gravidez em sua conta do Twitter. Lexa questionou se seria julgada caso engravidasse neste novo ano.

Fãs, se eu tiver um bebê este ano, vocês me julgarão?, quis saber.

Os fãs é claro responderam a artista e deixaram claro que ela não será julgada:

Jamais, disse um.

Não, filho é benção, declarou uma segunda.

Só depois do Carnaval, brincou uma terceira.