Cade aprova aquisição do conglomerado financeiro Alfa pelo Banco Safra

07/01/2023 | 13:00



A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou ontem a compra do conglomerado financeiro Alfa, dono do Banco Alfa, pelo Banco Safra. A aquisição, anunciada em novembro, foi no valor de R$ 1,028 bilhão, e ainda necessitava da aprovação prévia da autarquia federal.

De acordo com o Cade, que deu aval sem restrições para a transação, o Safra passará a deter 58,6% do capital social total da Alfa Holdings e 55,38% do capital social do Consórcio Alfa, além de controle indireto das outras instituições financeiras antes controladas pelo Grupo Alfa.

Além do banco, o negócio inclui também uma financeira, uma administradora de consórcios, uma seguradora e uma corretora de seguros. Criado em 1998 pelo banqueiro Aloysio de Andrade Faria após a venda do controle acionário do Banco Real ao ABN Amro, o Conglomerado Alfa vinha sendo tocado pelos herdeiros da família Faria desde a morte do fundador, em setembro de 2020.

O Grupo Alfa mantém ainda empresas não financeiras em diferentes ramos, como hotelaria, varejo, agropecuária, alimentação, entre outros.