Alok revela que nunca traiu a esposa, Romana Novais: Seria como trair todos os meus princípios

07/01/2023 | 12:11



Direto e reto! Enquanto alguns famosos se envolvem em polêmicas quando suas traições são descobertas, outros nem se preocupam com isso - e Alok faz parte desse último grupo. Isso porque, enquanto respondia algumas perguntas dos fãs, através da famosa caixa de perguntas do Instagram, o artista falou sobre o assunto.

Ao ser questionado sobre já ter traído a esposa, Romana Novais, Alok não pensou duas vezes e deixou bem claro que nunca fez - e nem pretende fazer - isso. Ele ainda aproveitou para deixar bem claro que não entende as pessoas que escolhem ser infiéis.

Não entendo as pessoas que traem. Por que não termina? Ah porque não quer perder a posse do outro. Qualquer relacionamento vai ter desafios. Muitos desistem no primeiro que encontram pela frente. Trair a Romana seria como trair todos os meus princípios de vida.

Vale lembrar que o casal está junto há 10 anos e se casou em 2019. Juntos, Alok e Romana são pais de Ravi, de dois anos de idade, e Raika, de um ano de idade.