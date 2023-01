Shakira estaria devastada após descobrir que traição de Gerard Piqué já acontecia antes do que ela imaginava, diz fonte

07/01/2023 | 12:11



Ano novo, polêmicas novas! Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, após descobrir diversas traições de Gerard Piqué, Shakira decidiu se separar em junho de 2022. Porém, mais um capítulo foi adicionado à história.

Em dezembro de 2022, foi noticiado que Clara Chía, agora ex-namorada de Piqué, e suposta affair enquanto ele era casado com Shakira, estava na casa do ex-casal durante uma viagem da dona do hit Waka Waka com os filhos. Porém, sem nenhuma confirmação sobre o assunto, a notícia foi esquecida.

Entretanto, o site Page Six revelou que Shakira não ficou muito feliz em saber sobre o affair. Segundo uma fonte próxima, a artista ficou muito triste. Isso porque, na época que o vídeo foi gravado, Shakira estava muito feliz junto com o ex-jogador.

- [Ela está] devastada ao saber que esta mulher claramente se sentiu em casa ? na casa que dividia com seus filhos. Eles ainda estavam muito juntos naquela época. É devastador para ela saber que esse caso está acontecendo há muito mais tempo do que ela imaginava.