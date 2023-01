Joelma relembra infância com pai violento: - Sentia algo horrível pelo meu pai, ódio mesmo

07/01/2023 | 12:10



A cantora Joelma abriu o coração neste sábado, dia 7, durante sua participação no programa É de Casa, na Rede Globo. No quadro Promessas, ela relembrou a infância difícil e violenta com o seu pai.

- Tinha muita violência dentro de casa, meu pai bebia muito. Só lembro da minha mãe trabalhando 24 horas por dia para alimentar sete filhos.

Joelma revelou o que fazia para fugir das brigas:

- Eu não tinha o meu pai pra falar e a minha mãe estava sempre trabalhando. A minha conversa era com Deus.

Ela também que se apegou na fé para perdoar o pai:

- Eu não sabia perdoar e sentia algo horrível pelo meu pai, ódio mesmo. Dizia a Deus que queria perdoá-lo, mas não conseguia, que precisava ser algo de coração. Orei muito, jejuei por sete dias e liguei pra ele. Consegui eliminar todo o sentimento ruim, foi a melhor coisa que fiz em minha vida.

Em outro trecho da entrevista, a cantora falou do sonho de ser advogada:

- Sempre amei música, mas era algo muito íntimo, não queria ser cantora. Meu sonho profissional era ser advogada, ter um diploma, ninguém da minha família tinha. Eu me dedicava ao Direito e as coisas não iam certo, já quando eu me dedicava à musica, tudo fluía. Até que, aos 23 anos, resolvi deixar a música entrar de vez na minha vida.