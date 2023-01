Ucrânia: combates se intensificam no Natal ortodoxo, apesar da ordem de trégua

07/01/2023 | 11:00



Os combates seguem no leste da Ucrânia durante o período do Natal ortodoxo, apesar da ordem do presidente da Rússia, Vladimir Putin, por um cessar-fogo unilateral de 36 horas que teve início ao meio-dia da sexta-feira (horário local). A declaração foi recebida com desconfiança pelos ucranianos e, segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, as tropas russas seguem lançando ataques ao longo da linha de frente na região leste de Donetsk.

A Ucrânia havia rejeitado a proposta de Putin, entendendo-a como uma manobra da Rússia para permitir que suas forças se reagrupem após uma série de contratempos no campo de batalha.

Em seu discurso à nação na noite de sexta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu o maior pacote de ajuda militar dos Estados Unidos e seus aliados, destacando-o como "oportuno e forte".

Já Putin, em Moscou, compareceu a um culto à meia-noite em uma catedral do Kremlin. Em saudações de Natal publicadas pelo Kremlin, ele agradeceu às organizações religiosas russas por apoiarem as tropas russas.

Fonte: Dow Jones Newswires