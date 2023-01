Deschamps renova com a seleção francesa até a Copa do Mundo de 2026

07/01/2023 | 10:35



Campeão mundial em 2018 na Rússia e recentemente vice-campeão da Copa do Mundo do Catar, o técnico francês Didier Deschamps seguirá no comando da França para mais um ciclo na seleção nacional. O treinador e a Federação Francesa de Futebol anunciaram permanência e renovação até junho de 2026, quando acontecerá a próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá.

"A Federação Francesa de Futebol e seu presidente Noel Le Graet têm o prazer de anunciar a prorrogação de Didier Deschamps à frente da seleção francesa até junho de 2026", informou a federação. O treinador assumiu a seleção no dia 9 de julho de 2012 e poderá completar 14 anos no comando da França caso o novo vínculo seja cumprido.

Apesar da derrota para a Argentina na decisão do último Mundial, Deschamps foi "bancado" pela federação francesa pelas conquistas ao longo desses 10 anos. O treinador conquistou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, venceu a Liga das Nações 2021 e ainda chegou à final da Eurocopa em 2016.

"Não é continuar por continuar. Sigo porque estou convencido de que há muito para ser feito e tenho a energia para isso", afirmou o treinador. "No Catar estivemos muito perto de conseguir o que queríamos. Havia muita paixão, apoio quando voltamos à França. Podem contar comigo para manter a seleção da França no mais alto nível internacional."

A seleção da França possui 139 jogos sob o comando de Deschamps, com 89 vitórias, 28 empates e 22 derrotas. São 279 gols marcados e 119 sofridos. Guy Stéphan , auxiliar de Didier Deschamps, Franck Raviot , treinador de goleiros, e Cyril Moine , preparador físico, também continuarão sua missão na seleção francesa.

Uma saída de Deschamps do comando francês chegou a ser cogitada após a derrota na final do último mundial. O nome de Zinedine Zidane foi ventilado, mas logo o presidente Noel Le Graet descartou a saída de Deschamps. A dúvida então passou a ser o tempo da renovação, até a Euro 2024 ou até o próximo Mundial, em 2026.