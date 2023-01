Luana Piovani se irrita com comentário de jornalista sobre ser mãe solo: Como teve essa audácia?

07/01/2023 | 10:10



Sem papas na língua e sem levar desaforo para casa! Luana Piovani decidiu usar suas redes sociais para desabafar e expor uma situação chata com uma jornalista renomada que postou um artigo afirmando que a atriz não pode ser considerada mãe solo.

- Quem é essa jornalista, né? Como teve essa audácia de falar que não sou mãe solo? Tem gente que não sabe que tem gente que é casada e ainda assim é mãe solo, disparou.

Em seguida, ela contou que foi pesquisar sobre a jornalista e se surpreendeu:

- Eu fui ver a jornalista que estava metendo o pau em mim. Cara, a vida é quase uma piada, é um ciclo. Eu fui ver quem é, é uma jornalista que quando eu fui agredida, há 15 anos, ela veio atrás de mim com uma sede e a gente já conhecia.

Piovani então contou que tinha um pequeno laço com a profissional, já que trabalhou com o filho da mesma:

- Por causa desse pequeno laço que eu tinha com ela, eu não soube fechar a porta na cara dela. E ela é realmente uma jornalista que tem a sua relevância. E eu dei uma enganada nela e ela ficou muito puta, pois perdeu a matéria dela. Ela publicou como se fosse a matéria mais importante e ela descobriu que eu tinha enganado ela. Claro, eu tinha me enganado para me proteger. Ela me mandou uma mensagem me descabelando. Cara, eu tinha sido agredida, eu tinha 30 anos, estava comendo o pão que o diabo amassou, pois não existia a hashtag ninguém solta a mão de ninguém e com a sociedade tirando meu coro. Eu vi por que ela está a 15 anos depois querendo se vingar.

A atriz então encerrou o desabafo e detonou a jornalista, que não teve o nome citado:

Ela deve estar envenenada, porque eu nem sei que ela existe, até esse momento, e daqui 2 minutos vou esquecê-la novamente. Eita!

Na manhã deste sábado, dia 7, Luana fez um novo desabafo sobre uma jornalista mulher de Portugal. Segundo ela, a ideia era realizar uma entrevista sobre a novela que está realizando no país, mas assim que recebeu as perguntas ficou sem acreditar que a profissional falou sobre polêmicas do Brasil e encaminhou alguns questionamentos machistas:

- Além de fazer perguntas as quais ela está se baseando em fofocas para fazer, ela também começa me fazer perguntas machistas. E aí eu fiquei pensando: que tristeza. É uma mulher, trabalha na imprensa, ou seja, ela tem a faca e o queijo na mão, ela deveria fazer a pergunta de uma ponto de vista positivo [...] ela fala sobre eu ter mencionado a situação da mulher aqui em Portugal. Ela vem colocar na minha conta a reinvindicação, como se fosse só minha. Cara me deu uma pena, é uma mulher que estudou, trabalha com informação, mas não entendeu ainda, disse ela, declarando que optou por não responder a entrevista.