Micro e pequenas empresas criaram 93,5% das vagas de emprego

Da ABr



07/01/2023 | 09:58



Estudo realizado pelo Sebrae a partir de dados disponibilizados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) aponta que as MPE (Micro e Pequenas Empresas) foram responsáveis, em novembro de 2022, por 93,5% dos empregos formais gerados no País. Segundo o levantamento, foram criados 135 mil postos de trabalho no mesmo período. Desse universo, 126 mil vagas estavam entre os pequenos negócios, o que corresponde a 93,5% das novas vagas.

O estudo mostra que, mesmo com a geração de empregos, o mês de novembro representou o segundo menor saldo de geração de trabalho de todo o ano. “Os 135 mil empregos criados na economia superaram apenas os 97 mil gerados no mês de março e representaram apenas 58% da média de geração de vagas de 2022, que era de 233 mil até outubro”, disse o Sebrae.