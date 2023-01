Palavra do Leitos - 7 de janeiro de 2023

Da Redação



07/01/2023 | 09:46



Força regional

Andreenses no comando da Fundação Casa, da Caixa Econômica e na secretaria-executiva da Casa Civil do Planalto; são-bernardenses no Ministério do Trabalho e nas secretarias da criança e do adolescente e do futebol e direitos do torcedor; e são-caetanense na Secretaria de Estado da Cultura. O Grande ABC finalmente está sendo reconhecido como celeiro de bons gestores públicos, para todos os espectros políticos. Como demonstram o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o presidente Lula (PT), que vieram se socorrer de nomes da região para compor o primeiro escalão de suas administrações.

Anselmo Brusquer

São Bernardo

Tebet – 1

‘Simone Tebet admite discordância, mas fala em austeridade fiscal’ (Política, ontem). Se até a ministra do Planejamento admite discordar do que pensa o presidente Lula sobre austeridade fiscal, imagine-se o saco de gatos que vai ser este governo! A primeira semana já serviu para mostrar que os próximos quatro anos vão ser de muita turbulência, especialmente no que diz respeito à economia e às finanças. Mas, como diz o outro, a democracia venceu e agora somos obrigados a suportar seus efeitos colaterais.

Sérgio Pinto

Santo André

Tebet – 2

Há tempos não via uma posse a um alto cargo desta República com o brilho e a sinceridade como a da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB-MS). Tebet disse reconhecer “divergências de pensamentos” na equipe econômica. E, muito honrada e consciente com a importância do cargo, a ministra diz que “Lula entregou a mim uma das Pastas mais relevantes do governo do PT e da frente democrática”! Já que esse ministério trata “do futuro e também do presente”! Com firme recado ao mercado, se diz comprometida com austeridade, responsabilidade fiscal e controle dos gastos públicos. E focada no desenvolvimento econômico e social, vai colaborar para que esse governo “dê certo”! Tal qual esperam os 207 milhões de brasileiros! Chega de retrocessos.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Farra

A farra de partidos políticos no Brasil continua de vento em popa. A falta de rumo partidário no Brasil gera comércio de conveniências de extinguir e criar legendas, seja por junção de siglas nanicas ou por criação pura e simples. O pluripartidarismo no País deveria se chamar “oportunismo”, pois os partidos são criados para defender interesses individuais de um grupo de políticos corruptos que vêm atuando há décadas, em todos os níveis, do Executivo e do Legislativo, onde a missão, valores e visão são cuidadosamente elaborados para “inglês ver”. O povo não consegue entender os partidos e menos de 4% da população conhece e têm afinidades participativas com as legendas, o que leva as presidências de cada partido a fazer o que bem entendem para promover os que lhes é conveniente, sem a real ação popular que deveria ser. O fato é que, como tudo neste País, nada é sério! Estamos à mercê de um grupo político, fisiológico e dominante espalhado por vários partidos conforme acertos imoralíssimos a cada eleição, nos mesmos termos aclarados na formação do governo que, recentemente tomou posse. Concluo este texto com a frase do genial pensador italiano Cesare Lombroso (século XIX) e que vem a calhar: “A corrupção é uma doença, ela é maligna, e, como tal, não pode ser tratada com dose homeopática”.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernard

Revanche

Que atitude mais atrasada essa de impedir que emissoras que são críticas ao governo acompanhassem a transmissão da posse. É esse o governo que diz vai governar para todos? Onde vai o slogan que diz: união e reconstrução? Essa atitude revanchista deixa cair por terra a simbologia da passagem da faixa presidencial. Um gesto de aglutinação é desfeito com essa notícia escabrosa.

Izabel Avallone

Capital