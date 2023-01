Força regional

Da Redação



07/01/2023 | 09:40



A capacidade do Grande ABC de forjar bons administradores públicos passou a ser reconhecida. Após tomarem posse de seus respectivos cargos, em 1º de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciaram a montagem de suas equipes com nomes da região – cumprindo, assim, compromisso que ambos assumiram com os eleitores das sete cidades na campanha. De ministro a secretário de Estado, passando por presidências de bancos e fundações, as sete cidades forneceram recursos humanos. A depender dos auxiliares das sete cidades, desde que explorem todas as suas potencialidades, Lula e Tarcísio farão gestões excepcionais.

Como bem sintetizou o prefeito andreense Paulo Serra (PSDB), o recrutamento de talentos administrativos nas sete cidades deixa evidente o “protagonismo político” do Grande ABC. O que significa dizer também que a região pode se tornar fornecedora de boas práticas públicas. As sete cidades têm muito a contribuir com o Estado e a Nação, seja na formulação de propostas ou no modo de executá-las. As lideranças federais ou estaduais podem contar com a competência, a seriedade e o dinamismo dos gestores moldados no enfrentamento dos desafios do dia a dia das prefeituras de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Emplacar nomes no primeiro escalão dos palácios do Planalto e dos Bandeirantes é de fundamental importância, tanto administrativa quanto politicamente. A exportação de talentos aproxima os anseios e as necessidades regionais das instâncias decisivas do País e do Estado, além de indicar a influência e a capacidade de interlocução de suas lideranças. E a representatividade do Grande ABC em Brasília e São Paulo deve aumentar ainda mais nos próximos meses. Em 1º de fevereiro e 15 de março, respectivamente, tomam posse as novas bancadas de deputados estaduais e federais. A partir daí, os sete municípios terão 14 parlamentares a mais reforçando o time que veste a camisa da regionalidade.