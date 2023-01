A família vai aumentar! Maite Perroni anuncia que está grávida e recebe carinho de Anahí e Dulce María

07/01/2023 | 09:11



A família RBD vai aumentar! Aos 39 anos de idade, Maite Perroni anunciou que está esperando seu primeiro filho, fruto do casamento com Andrés Tovar.

A grande novidade foi revelada através da conta do Instagram. A atriz e cantora postou um vídeo cortando uma rosquinha e dentro do doce estava um papel com o seguinte recado:

Já somos três.

Na sequência do vídeo, Maite mostrou a decoração de Natal de sua casa, com três botas de pelúcia: uma com o seu nome, o nome do marido e na última com um ponto de interrogação representando o herdeiro. Fofo, né?!

Feliz dia do rei!!!! Agora sim, que comece esse 2023 cheio de amor e o que seus corações mais desejam, que seja um ótimo ano para todos, escreveu na legenda do vídeo.

Nos comentários, Maite recebeu o carinho de suas amigas, Anahí e Dulce María:

Bebê, suas tias e tios já te esperam como todo o amoro do mundo. Te amamos desde o primeiro segundo e sempre estarei aqui por você, escreveu Anahí.

Ai, ai, ai... Felicidades! Que emoção, declarou Dulce.