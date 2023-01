Regina Braga estreia peça São Paulo no Sesc Santo André

Beatriz Mirelle

07/01/2023



O espetáculo São Paulo estreia no teatro do Sesc Santo André em 20 de janeiro. A peça estrelada por Regina Braga e dirigida por Isabel Teixeira (atriz que interpretou Maria Bruaca da novela (Pantanal) utiliza a cidade de São Paulo como personagem principal e explora a dualidade desse local que assusta ao mesmo tempo que acolhe. As vendas on-line começam na terça-feira (10). A temporada fica em cartaz às sextas e sábados até 11 de fevereiro.

Regina, que produziu o roteiro da obra, revela que a expectativa para estrear em solo andreense é alta. “Tenho uma relação antiga com Santo André. Quando fiz a Escola de Teatro, vários amigos eram daqui. Tenho ótimas lembranças e agora quero que esse seja mais um momento especial”, afirma em entrevista ao Diário.

Na peça, São Paulo ganha vida através dos textos e músicas utilizados em 90 minutos de apresentação. O projeto foi instigado pelo livro A Capital da Solidão, de Roberto Pompeu de Toledo. “Queria fazer algo sobre a história da cidade não apenas na ordem cronológica, mas no jeito de se sentir paulista.”

Segundo Regina, a amizade com Isabel Teixeira foi o que a deu segurança para criar a obra. “Ela tem uma fina sensibilidade artística. O processo de construção foi delicioso. Não poderia fazer o espetáculo sem ela, que tem a cultura popular paulista na veia”, completou.

De acordo com a diretora Isabel, a paixão de Regina por São Paulo foi determinante para construir a narrativa, sendo essa um dos elementos que envolve o espectador. Assim, a apresentação é intitulada como uma declaração de amor. “Um espetáculo cênico musical que passeia pelos encantos, mistérios e fatos curiosos da terra da garoa”, destaca Isabel nas redes sociais.

O grupo de músicos e atores será formado pelas vozes de Xeina Barros e Alfredo Castro na percussão, Vitor Casagrande e Maik Oliveira no cavaquinho e bandolim e Gustavo de Medeiros e Guilherme Girardi no violão.

Samba Abstrato, de Paulo Vanzolini, Viaduto de Santa Efigênia, de Adoniran Barbosa, No Sumaré, de Chico César, e Persigo São Paulo, de Itamar Assumpção, são algumas das músicas que farão parte da apresentação.

Uso de máscara é obrigatório durante todo o espetáculo. As apresentações de sexta-feira no Sesc Santo André serão entre 20 de janeiro a 10 de fevereiro, das 20h às 21h30. Aos sábados, a peça é exibida de 21 de janeiro a 11 de fevereiro, das 19h às 20h30. Os ingressos variam de R$ 12 a R$ 40.