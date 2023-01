Palmeiras faz 3 a 1 no América-SP e fica perto de vaga na Copa SP

06/01/2023 | 22:24



Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras encaminhou sua classificação para a segunda fase no Grupo 3, ao superar o América-SP por 3 a 1 na noite desta sexta-feira pela segunda rodada da Copinha. No estádio Anísio Haddad, na sede em São José do Rio Preto, Ruan Ribeiro balançou as redes duas vezes para o Palmeiras e Yan anotou um golaço. Lucas, de pênalti, descontou para o time do América. Em Araraquara, a Ferroviária perdeu para o Zumbi-AL por 1 a 0 e embolou o Grupo 12.

O resultado deixou o Palmeiras com seis pontos no Grupo 3 e precisa de um empate na última rodada para garantir a vaga. Seu próximo compromisso é contra o Rio Preto, segundo colocado com três pontos. Em terceiro aparece o Juazeirense-BA com três e o América-SP aparece na lanterna, ainda sem pontuar, mas com chances remotas de classificação.

Defendendo o título, o Palmeiras tomou conta da primeira etapa. Sem Luís Guilherme, o Palmeiras apostou no jovem Estevão, de 15 anos, parceiro de Endrick. Figurando no campo de ataque, o time da capital não deixou o América-SP respirar. Ruan Ribeiro chegou a balançar as redes aos 10 minutos, mas o auxiliar apontou impedimento do atacante.

O gol impedido não fez falta, depois de tanto insistir, Ruan Ribeiro abriu o placar em São José do Rio Preto, aos 36 minutos, desta vez validado pela a arbitragem. Após cruzamento de Kevin, o camisa nove finalizou de primeira, o goleiro Crystiano defendeu, mas no rebote o portunista Ruan conseguiu mandar para o gol.

A segunda etapa começou mais emocionante, logo aos quatro minutos, Ruan Ribeiro ampliou para o Palmeiras. Cobrando pênalti, o atacante deslocou o goleiro e marcou seu terceiro gol na Copinha. A resposta do América foi imediata. Novamente na marca da cal, Lucas descontou para o time do interior.

O Palmeiras seguia pressionando, mas parava nas grandes defesas do goleiro Crystiano. Até Yan, aos 28 minutos, anotar um golaço no Riopretão. O lateral-esquerdo recebeu na entrada da área e mandou uma bomba no ângulo, desta vez sem chances para o goleiro do América. Detalhe: a bola ainda acertou o travessão antes de entrar, decretando a vitória palmeirense.

Em Araraquara, pelo Grupo 12, a Ferroviária perdeu para o Zumbi-AL por 1 a 0. Após um jogo lá e cá, com destaques para os goleiros de ambas as equipes, Kauã, aos 47 minutos do segundo tempo, decretou a primeira vitória da história do time alagoano na Copinha.

Além de embolar o Grupo 12, a derrota adiou a chance do time da Ferroviária de garantir a vaga antecipada para a segunda fase, seguindo com três pontos. Por outro lado, o Zumbi-AL conquistou os três primeiros pontos dentro da chave.

Ainda nesta sexta-feira, o segundo maior vencedor da Copinha com cinco títulos, o Fluminense goleou o Imperatriz-MA por 6 a 0 e garantiu sua classificação antecipada no Grupo 14. Também avançaram para a próxima fase: Tanabi (Grupo 1), Mirassol (Grupo 2), Sport (Grupo 11), Goiás (Grupo 13), Flamengo-SP e Coritiba (Grupo 16), Botafogo (Grupo 19), SKA Brasil (Grupo 23).

Confira os resultados desta quarta-feira:

Palmeiras-SP 3 x 1 América-SP

Ferroviária-SP 0 x 1 Zumbi-AL

Tanabi-SP 2 x 0 Santa Cruz-PE

Portuguesa-SP 2 x 0 Náutico-PE

Mirassol-SP 2 x 0 Inter de Minas-MG

Rio Preto-SP 1 x 2 Juazeirense-BA

Catanduva-SP 0 x 0 Ceilândia-DF

São Bento-SP 0 x 1 Athletico-PR

Barretos-SP 0 x 1 Picos-PI

Tupã-SP 0 x 0 Parauapebas-PA

Velo Clube-SP 1 x 2 Cuiabá-MT

Comercial-SP 2 x 0 Volta Redonda-RJ

Inter de Limeira-SP 0 x 2 Sport-PE

Atlético Guaratinguetá-SP 1 x 1 Grêmio Pague-Menos-CE

Gama-DF 0 x 3 Goiás-GO

Taubaté-SP 1 x 1 Porto Vitória-ES

Imperatriz-MA 0 x 6 Fluminense-RJ

União Suzano-SP 2 x 1 Vitória da Conquista-BA

Novorizontino-SP 3 x 1 Figueirense-SC

Flamengo-SP 2 x 1 São José-RS

Guarulhos-SP 2 x 3 Coritiba

São Carlense-SP 1 x 4 Pinheirense-PA

São Carlos-SP 0 x 1 Botafogo-SP

Paraná-PR 1 x 0 Vitória-BA

SKA Brasil-SP 2 x 1 Aster-ES