Corinthians tentou contratar Cristiano Ronaldo, afirma Duílio Monteiro Alves

06/01/2023 | 21:32



O Corinthians tentou a contratação de Cristiano Ronaldo. A revelação foi feita pelo presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, nesta sexta-feira, em participação no programa Os Donos da Bola, da Band.

De acordo com o mandatário alvinegro, uma proposta foi formalizada para contar com o astro português por duas temporadas. No entanto, Cristiano Ronaldo rejeitou a oferta do Corinthians e preferiu partir para o futebol da Arábia Saudita, vestindo a camisa do Al-Nassr.

"A gente fez uma proposta salarial igual ao que ele recebia no Manchester United. Seriam dois anos de contrato, que é muito, mas é viável dentro da posição dos patrocinadores. Mas a proposta que veio da Arábia Saudita é 20 vezes maior", afirmou Duílio. No Al-Nassr, Cristiano Ronaldo faturará em dois anos, cerca de R$ 1 bilhão.

O interesse do Corinthians em contar com Cristiano Ronaldo começou logo quando surgiram as notícias sobre desavenças entre o astro e o Manchester United. Em sua apresentação no Al-Nassr, o português confirmou que teve proposta do Brasil.

"Foi a proposta do Corinthians", conta Duílio. "Somos o Corinthians, por que não tentar? Conversei com o Jorge Menes (agente de Cristiano Ronaldo) algumas vezes. Fiz a proposta e torci para não aceitar", brincou o presidente. "Um jogador desta magnitude se paga sozinho", afirmou, fazendo referência aos ganhos em marketing, patrocínio e vendas de camisa que uma contratação dessa proporção gera.