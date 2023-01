GCM de Santo André apreende mais de 4 mil porções de drogas em um ano

Da Redação



06/01/2023 | 21:12



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André divulgou, nesta sexta-feira (6), um balanço das ações realizadas durante todo o ano de 2022. No total, os agentes fecharam os 12 meses com 2.146 operações de combate ao crime que resultaram em 125 prisões, recuperação de 79 veículos roubados ou furtados e apreensão de 4.153 porções de entorpecentes.

Ao todo, a corporação atendeu ainda 11.556 ocorrências no ano passado, entre elas 168 relacionadas à Patrulha Maria da Penha, sendo 34 de descumprimento de medida protetiva. Parte dos atendimentos contou com apoio do monitoramento de câmeras realizado pelo COI (Centro de Operações Integradas).

Além das operações efetivas, a GCM também realiza, durante todo o ano, iniciativas de prevenção de crimes. Entre elas está a Ponto Seguro, com viaturas que realizam patrulhamento nas paradas de ônibus e no roteiro das linhas. A ação é desencadeada principalmente de madrugada. Esta foi a operação mais representativa entre todas as feitas pela corporação em 2022, com 1.403 ações.

Outra operação é a Bairro Seguro, com 117 ações desencadeadas no ano passado. Nesta iniciativa, a GCM se desloca para bairros específicos por um determinado período, com base nos índices criminais.

Na Operação Natal Mais Seguro, que teve 295 ações em 2022, a Guarda Civil Municipal atua principalmente na prevenção de crimes em áreas comerciais com grande fluxo de pessoas. No ano passado, a GCM realizou ainda a Operação Voto Seguro, com 67 ações no primeiro e no segundo turno das eleições.

Além disso, houve 23 operações feitas nos parques da cidade em 2022, 56 operações realizadas de maneira conjunta com as polícias Militar e Civil, entre outras iniciativas.