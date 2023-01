Antony marca, Rashford brilha e Manchester United avança na Copa da Inglaterra

06/01/2023 | 19:25



O Manchester United continua imbatível após a Copa do Mundo do Catar em jogos oficiais. Nesta sexta-feira, a equipe de Erik Ten Hag fez sua quinta vítima seguida, desta vez pela Copa da Inglaterra, na qual avançou para a quarta fase. Com gol do brasileiro Antony e mais uma grande apresentação de Rashford, fez 3 a 1 sobre o Everton no Old Trafford.

A melhora do United coincide com a saída do astro Cristiano Ronaldo. Desde que o português rescindiu contrato, os demais jogadores do ataque da equipe parecem mais leves e com alta no rendimento. Sobretudo Rashford, que virou "o cara" do United.

Todas as principais jogadas ofensivas do United passam pelos pés do camisa 10. Diante do Everton do técnico Frank Lampard, o astro inglês de 25 anos participou dos três gols. Logo aos 4 minutos, arrancou pela esquerda, deixou os marcadores para trás e cruzou para Antony dar um peixinho e ir às redes.

Depois de ficar devendo na Copa do Mundo, o brasileiro vai reencontrando o bom futebol. Ele mandou beijinho para as arquibancadas e deslizou para celebrar o importante gol. A alegria durou somente dez minutos, com o Everton reagindo e igualando o marcador com o zagueiro Coady.

Após o intervalo, porém, Rashford voltou a fazer a diferença pela esquerda. O camisa 10 passou pelo marcador e cruzou para a área. Coady, então herói do Everton, tentou cortar e desviou contra as próprias redes.

Vindo de vitórias contra Burnley, Nottingham Forest, Wolverhampton e Bournemouth, o United não queria saber de tropeço em casa. Mas deixou o placar indefinido até os acréscimos, quando Rashford, de pênalti, ampliou e definiu a classificação.

No G-4 do Campeonato Inglês e garantido na quarta fase da Copa da Inglaterra, o United agora se prepara para encarar o Charlton, único time que não é na elite, entre os oito melhores da Copa da Liga Inglesa. O confronto ocorre na terça-feira, um jogo antes do clássico com o Manchester City, agendado para dia 14.