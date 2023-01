Shakira teve de pagar acordo milionário para ex-cunhado parar de falar da família

06/01/2023 | 18:16



A cantora Shakira está enfrentando dilemas familiares que não possuem relação com o recente divórcio de Gerard Piqué. Recentemente, a artista teve de fazer um acordo milionário com seu ex-cunhado, Roberto García, para que ele parasse de falar sobre a sua família.

As informações são do jornalista Kike Calleja, que contou sobre o caso durante o programa Sálvame Naranja Plus, da emissora espanhola Telecinco. Segundo ele, faltam poucos dias para que Shakira se mude para Miami, nos Estados Unidos, e a cantora quer deixar as coisas "resolvidas".

Roberto teve um relacionamento com a irmã da artista, Lucila, e vinha expondo Shakira e a família para a imprensa espanhola. O ex-cunhado havia se sentido "enganado" após um investimento feito em família.

Conforme Kike, o acordo milionário foi feito "em troca de que Roberto não fale nunca mais publicamente sobre a família". "Ele teve de entregar uma documentação comprometedora, que poderia dar muito o que falar e demonstraria tudo o que ele vem falando há tempos", completou o jornalista.

O encontro foi feito há poucos dias nas Ilhas Canárias, mas Shakira não apareceu fisicamente. Ela se prepara para a mudança para a Flórida com os filhos, Milan e Sasha. Conforme o acordo feito por ela sobre a guarda dos filhos, as crianças ficariam com o pai em Barcelona, na Espanha, até a virada do ano.