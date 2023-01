Vila Belmiro terá homenagem a Pelé e estreia santista no Paulista muda de horário

06/01/2023 | 17:52



O Campeonato Paulista ainda nem começou e já tem sua primeira modificação de horário. Por causa da perda do ídolo Pelé, uma grande homenagem ao Rei do Futebol será feita na Vila Belmiro, dia 14, antes da partida diante do Ituano, o que modificou o pontapé inicial das 18h30 para 20h30.

"O Santos FC informa que a partida de estreia no Paulistão, no próximo dia 14, na Vila Belmiro, teve seu horário alterado das 18h30 para às 20h30. A mudança ocorreu porque será realizada uma homenagem ao Rei Pelé, "em sua casa", que necessita ser no período noturno", informou o clube, sem dar mais detalhes sobre o evento.

Atualmente muitas homenagens vem sendo feitas com holografia, mas o clube deixará a surpresa para somente o dia do jogo e a expectativa é que a torcida lote o palco das grandes glórias de seu maior ídolo para um último adeus.

O clube ainda não havia iniciado a venda dos ingressos e pediu para os torcedores terem um pouco de calma. Muita gente quer estar na Vila Belmiro nesta primeira partida do ano, que deve ser realizado sob intensa comoção, como foi no adeus a Pelé, com 24 horas de velório com o corpo do jogador no centro do gramado.

Muitas santistas vinham reclamando com a Federação Paulista de Futebol sobre "mudança à toa" do horário do jogo e o clube precisou explicar que ocorre justamente pela homenagem ao Rei. O evento era para ser uma surpresa, mas a necessidade de ocorrer pela noite acabou necessitando do ajuste.