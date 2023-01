Luciana Gimenez confessa que não se sente valorizada como apresentadora

06/01/2023 | 17:10



Sem papas na língua! É muito difícil se esforçar e não receber nada em troca - e Luciana Gimenez sabe muito bem disso. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, a apresentadora colocou a boca no trombone e confessou que não se sente valorizada como outras colegas de profissão.

- Vi um documentário da Jennifer Lopez em que ela fala que nunca recebeu prêmios, sempre foi desvalorizada, e eu me sinto assim. Faço um programa há 22 anos na TV brasileira e não se tocam da minha importância, e da importância para a cultura do Brasil. Falam muito da Ana Maria [Braga], ótimo, mas eu já estou há 20 anos no horário nobre, não é?

Ela ainda continuou o desabafo falando sobre os comentários que são feitos sobre sua vida e carreira. Segundo ela, muitas pessoas associam o fato de ela ter filhos com homens famosos com uma vida tranquila e sem esforço.

- Se você não nasceu pobrinha e não passou por muitas dificuldades, parece que você está fazendo algo errado. Me retratam como se tudo sempre tivesse sido fácil. Ah, teve um filho com Mick Jagger, outro filho com o dono da RedeTV!, é alta, bonita, e está tudo certo. Não nasci em berço de ouro. Sou provedora de muitas pessoas. Me esforço para isso.

Por fim, Luciana Gimenez aproveitou para criticar o modo como os famosos são tratados:

- Falam das celebridades como se elas não fossem um ser humano. Parece que estamos ali só para gerar entretenimento ao outro, e eu sempre fui uma pessoa que nunca rebateu. Chegou a hora de poder contar a minha história com as verdades.

Vale pontuar que a apresentadora do SuperPop pretende lançar um documentário sobre sua vida.