Declaração de príncipe Harry sobre seu pênis congelado viraliza entre os internautas: Estava bêbado quando escreveu

06/01/2023 | 17:10



As revelações do príncipe Harry seguem dando o que falar! Dessa vez ele surpreendeu a todos ao falar do dia em que sentiu as suas partes íntimas congeladas. Em uma parte de sua autobiografia que será lançada no próximo dia 10, o duque de Sussex falou sobre o fascínio da mídia por suas partes. As informações são do jornal Daily Mail.

Havia inúmeras histórias em livros e jornais (até mesmo no The New York Times) sobre Willy e eu não sermos circuncidados.

Ainda sobre o assunto, ele relembrou do casamento de William com Kate Middleton em 2011, quando ele se feriu após enfrentar temperaturas baixíssimas em uma expedição que fez no Polo Norte:

Ao chegar em casa, fiquei horrorizado ao descobrir que minhas regiões inferiores também estavam congeladas e, embora as orelhas e as bochechas já estivessem cicatrizando, o amigo não estava, disse.

Como já era de se imaginar, a revelação viralizou e os internautas foram à loucura no Twitter:

O príncipe Harry estava bêbado quando escreveu O que Sobra? É a única maneira de entender a motivação por trás de algumas dessas revelações. Tipo, a revelação do pênis? O quê?, disse uma.

Tudo o que aprendi sobre o pênis congelado do príncipe Harry eu aprendi contra minha vontade, brincou outra.

A equipe de relações públicas do príncipe Harry nos contando cada vez mais sobre o pênis dele, escreveu outra.