Ex-atacante da Sampdoria, Juventus e Chelsea, Gianluca Vialli morre aos 58

Heitor Mazzoco



06/01/2023 | 16:48



Era 1992 quando a Sampdoria chegou à final da Copa dos Campeões (Liga dos Campeões da Europa) e perdeu para o Barcelona por 1 a 0 na prorrogação. Aquele time de Gênova encantou o mundo e, por pouco, não conquistou a Europa, o que levaria o time para a disputa do Mundial Interclubes com o São Paulo.

Naquela Sampdoria, um brilhante jogador chamava a atenção: Gianluca Vialli, camisa 9, que se juntava a outros nomes conhecidos, como Roberto Mancini e Gianluca Pagliuca. As glórias da Sampdoria naquele período causavam inveja aos “grandões”. A equipe venceu o Campeonato Italiano da temporada, em 1991 e três edições da Copa da Itália.

Vialli, posteriormente, foi brilhar na Juventus. Pelas gramas de Turim, venceu a Liga dos Campeões, Copa da Uefa (Liga Europa), Campeonato Italiano e Copa da Itália.

O atacante italiano ainda vestiu a camisa do Chelsea (Inglaterra), time pelo qual encerrou a carreira em 1999. Por lá, venceu uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa.

Pela seleção italiana, Vialli disputou apenas uma Copa do Mundo: a de 1990, disputada na Itália. Os donos da casa, naquela edição, conseguiram um modesto terceiro lugar.

A dobradinha com Mancini, hoje técnico da Itália, voltou a ocorrer pela seleção. E os dois, mais uma vez, terminaram com título nas mãos: Eurocopa 2020, disputada em 2021 por causa da pandemia da Covid-19. Vialli fez parte da comissão técnica de Mancini. Nesta sexta-feira (6), a Itália amanheceu triste. Vialli morreu em decorrência de um câncer de pâncreas, que enfrentou bravamente nos últimos cinco anos. Ele estava com 58 anos.

“Apesar de tudo, nossa bela estação está destinada a nunca acabar. Continuará brilhando naquele céu circundado de azul no qual você, Luca, assinou para sempre. ‘Para quem?’. ‘Para nós!’”, publicou a Sampdoria nas redes sociais.