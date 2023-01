Costa: até final do mês teremos prioridades de governo para apresentar

06/01/2023 | 16:33



O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou que o governo federal vai apresentar uma lista de prioridades do governo até o final do mês, a partir de prioridades levantadas por ele junto às outras pastas.

"Em duas semanas, a Casa Civil vai levantar prioridades em todos os ministérios, programas, ações e obras que podem começar imediatamente. E vou despachar com o presidente Lula para ele bater o martelo", declarou Rui Costa após a primeira reunião ministerial. "Os prazos são muito curtos, até o fim do mês teremos prioridades do governo para apresentar a sociedade. Casa Civil fará monitoramento", acrescentou.

De acordo com o ministro, Lula quer um ritmo acelerado de entregas porque "o povo está sofrendo".