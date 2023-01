Pedro Scooby compartilha foto de Cintia Dicker amamentando a filha pela 1ª vez

06/01/2023 | 16:30



Pedro Scooby compartilhou com seus seguidores no Instagram na noite da última quinta-feira, 5, que sua filha Aurora foi amamentada pela primeira vez pela mãe, Cintia Dicker. A menina nasceu no fim de dezembro e já passou por três procedimentos médicos. O surfista havia pedido anteriormente orações para a filha mais nova.

O surfista já havia aparecido chorando na rede social. "Estou saindo do hospital para resolver uma coisa. Hoje está sendo um dia difícil para a Aurora. A moça aqui da porta olhou para mim e falou: Vou te dar esse terço benzido para dar sorte para ela. É isso, muita oração, Deus está no comando e vai dar tudo certo", disse ele ao mostrar o objeto.

Sem revelar o motivo da internação, o surfista passou os últimos dias atualizando o estado de saúde da filha, que já passou por outras cirurgias e havia apresentado sinais de melhora.

"Por mais que eu seja esse cara positivo, continuo muito positivo, mas é o momento mais delicado na minha vida. As pessoas mais próximas de mim já sabiam que isso está acontecendo, meus filhos sabiam, a mãe deles também, mas está tudo bem, vai dar tudo certo", afirmou ele na ocasião.