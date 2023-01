Stenio Garcia mostra treino de abdominal e faz reflexão na legenda da publicação

06/01/2023 | 16:11



Stenio Garcia além de ser um ótimo ator também está adorando se aventurar como influenciador nas redes sociais. Tudo porque, o artista resolveu compartilhar seus treinamentos na academia com seus fãs e seguidores.

Vale lembrar que ele até podia já treinar anteriormente, mas depois que contraiu a Covid-19 e ficou com algumas sequelas no pulmão, Stenio Garcia resolveu investir mais do seu tempo em sua saúde e vive mostrando os seus treinos.

Na última quinta-feira, dia 5, o ator fez questão de postar um vídeo em que segue fazendo algumas abdominais, e na legenda da publicação resolveu soltar uma reflexão, dizendo:

Saindo da academia muito feliz porque chegar aos 90 anos com saúde física e mental é o maior presente divino. Ontem retomei o treino e já estou conseguindo fazer aparelhos que achava que não seriam mais para mim, e hoje eu vi que são para mim, sim. Acredite em si mesmo e vá em frente sempre.