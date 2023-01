Julio Rocha sobre paternidade: Ser presente na vida e criação dos filhos é essencial

06/01/2023 | 16:10



Quem acompanha Julio Rocha nas redes sociais com certeza se diverte com o conteúdo do ator! À espera da sua terceira filha, fruto do seu casamento com Karoline Kleine, o artista costuma falar sobre a paternidade em sua conta do Instagram, onde é seguido por quase três milhões de internautas.

Mesmo super ativo em suas redes ao lado dos seus filhos, o ator ainda não criou uma conta para os pequenos, que tem dois e três anos de idade.

Se os pais criam a rede social como forma de planejar uma base de futuro para o filho, não vejo problema, desde que existam limites, e sejam com uma boa intenção. Porém, se a rede social de uma criança foi criada com o objetivo de trazer retorno financeiro por meio de exposição exagerada, eu já não concordo. Sinto que vai da índole de cada um, disse ele sobre o assunto.

O ator também falou da importância de ser presente e ativo na vida dos herdeiros:

É uma responsabilidade, com toda a certeza. A partir do momento em que você descobre que vai ter um filho, a sua vida precisa mudar, tem que se adaptar à essa nova fase. Entender que as suas atitudes vão refletir em um ser humano, além de ajudar a moldar quem ele vai ser, é o primeiro passo para começar a planejar a criação. Então, ser presente na vida e criação dos filhos é, sim, muito essencial.

Ciente das suas responsabilidades como pai e marido, Julio declarou:

Tem que fazer parte das responsabilidades também. Não é fácil cuidar sozinho de uma criança, e estar acompanhando ela diante das funções é importante. Eu sinto que os filhos precisam ter momentos sozinhos com cada figura paterna/materna, é bom para estreitar laços, criar conforto e fazer eles se sentirem bem. Além de que, quando vocês dividem as funções, ajuda no cansaço, no estresse, e principalmente traz um sentimento melhor na relação.