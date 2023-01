Ancelotti se rende ao talento de Rodrygo no Real Madrid: 'Para mim, já é titular'

06/01/2023 | 15:41



Vinicius Júnior, Benzema, Valverde, Asensio, Hazard... Sobram nomes de qualidade para o setor ofensivo Real Madrid, mas quem mais vem encantando o técnico Carlo Ancelotti atualmente é o brasileiro Rodrygo. Reserva de luxo na temporada passada, o jovem pede passagem e já "virou titular" na mente do comandante.

Rodrygo foi o autor do gol da vitória magra sobre o Cacereño, na Copa do Rei, no meio de semana, em escalação bastante modificada, e deve ser mantido diante do Villarreal neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Ancelotti não esconde sua satisfação com a revelação do Santos, e busca uma posição fixa na equipe.

"Para mim já é titular. Em cada jogo é importante, começando ou vindo do banco. O importante é que pode jogar em qualquer posição de ataque, porque a sua qualidade é tão grande que a posição não importa", afirma Ancelotti. "Rodrygo não é um especialista em posições, mas sim em futebol de ataque."

O treinador relacionou 21 jogadores para a partida do Espanhol, na qual buscará a liderança. Além da confirmação de Rodrygo, voltam Courtois, Vinicius Jr., Alaba, Mendy, Kroos, Modric e Benzema, todos poupados na Copa do Rei.

Depois de dois empates por 0 a 0 com o Villarreal na temporada passada, o Real Madrid precisa de um triunfo para não correr riscos de ver novamente o rival Barcelona abrir vantagem na ponta - ambos têm 38 pontos, com os catalães em vantagem nos critérios de desempate.

"O Villarreal mudou com a chegada de (Quique) Setién, joga um futebol com uma identidade muito clara e joga muito bem. Vai ser um confronto divertido porque queremos jogar um bom jogo e fazê-lo da melhor forma", diz Ancelotti. "Para vencer é preciso tirar o melhor proveito, pois eles têm uma identidade clara, diferente do Villarreal de Emery. Setién gosta muito de um futebol ofensivo, com bom posicionamento para seus jogadores", afirma. "Será uma partida aberta. É a ideia que eu tenho. Contra o Valencia eles fizeram uma boa partida e conseguiram vencer."