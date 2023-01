Príncipe Harry admite ter usado drogas enquanto estava no Afeganistão: Na casa de alguém, durante um fim de semana de caça

06/01/2023 | 14:10



A autobiografia do Príncipe Harry ainda nem foi lançada oficialmente, mas já trouxe um monte de revelações ao público por meio dos jornais que receberam o texto com exclusividade.

Como você vem acompanhando no ESTRELANDO, o livro está recheado de histórias contadas a partir do ponto de vista do Duque de Sussex, mas ele decidiu abrir ainda mais o coração e falar sobre as suas próprias atitudes quando jovem também. Segundo o canal Sky News, ao longo da narrativa, o marido de Meghan Markle admitiu ter usado cocaína quando tinha apenas 17 anos de idade.

Na casa de alguém, durante um fim de semana de caça, eles me ofereceram uma carreira e, desde então, usei mais algumas. Não era muito divertido [...] mas fazia eu me sentir diferente, escreveu Harry.

Vale lembrar que o ruivo serviu o exército britânico durante dez anos e chegou ao posto de capitão, cumprindo duas missões contra o Talibã em 2007 e 2008, e depois em 2012 e 2013. Na autobiografia, ele ainda contou que matou 25 pessoas durante essas missões.

Meu número é 25. Não é um número que me dê satisfação, mas também não me envergonha.

Voltando às reclamações direcionadas à família real, Harry decidiu tornar público seu incômodo para com a madrasta, a Rainha Consorte Camilla Parker-Bowles. O duque não gostou nem um pouco da reforma que a mulher fez na casa Clarence House e ficou incomodado ao ver que seu antigo quarto tinha sido transformado em um closet.

Eu tentei não me importar. Mas especialmente na primeira vez em que estive lá [após sua saída de casa] eu me importei.

Já o DailyMail adiantou uma história um pouco engraçada que o Duque de Sussex decidiu compartilhar com os fãs. Na época do casamento de William e Kate Middleton em 2011, Harry tinha acabado de voltar de uma expedição que fez no Polo Norte, onde enfrentou temperaturas muito baixas e estava com machucados por todo corpo.

Meu pai estava muito interessado e solidário com o desconforto de minhas orelhas e bochechas congeladas, e foi um esforço não compartilhar demais e contar a ele também sobre meu pênis igualmente sensível. Ao chegar em casa, fiquei horrorizado ao descobrir que minhas regiões inferiores também estavam congeladas e, embora as orelhas e as bochechas já estivessem cicatrizando, o amigo não estava.