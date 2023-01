2° Encontro de Clássicos Volkswagen promove ação social

Coluna Social



08/01/2023 | 07:00



Com a intenção de reforçar a paixão pelos carros icônicos da marca, conciliando uma ação solidária, surgiu o Encontro de Carros Clássicos Volkswagen. Organizado pelo time de Desenvolvimento do Veículo Completo e Engenharia de Protótipos, trata-se de uma confraternização dos colaboradores da fábrica que participam com seus próprios veículos clássicos.

A 2ª edição recebeu 30 participantes que se encontraram na fábrica Anchieta, em São Bernardo, frente à recém-inaugurada Garagem VW - Parte II, um acervo que abriga 36 modelos que marcam a história da montadora. Além da visita a exposição, os participantes realizaram a doação de cestas básicas e alimentos para a são-bernardense Associação Padre Leo Commissari, que tem como objetivo estimular a educação, lazer e cultura e gerar trabalho e renda por meio da capacitação profissional. O grupo foi indicado previamente pela equipe da Fundação Grupo Volkswagen.

Em busca de fortalecer a integração entre colegas e eternizar na memória a história da marca, após a entrega dos donativos, os aficionados dirigiram seus clássicos em carreata para um almoço de confraternização. Dentre os icônicos, modelos como Fusca e Kombi se destacaram nas mais diversas cores.

Sobre a Garagem VW - Parte II

Prestes a completar 70 anos no Brasil, em 2019, a Volkswagen Brasil inaugurou o segundo espaço dedicado à exposição dos carros clássicos, na fábrica de São Bernardo. A área, maior e mais moderna, conta com 36 modelos importantes para a história da marca no país. O Gol Last Edition é a novidade que completa a lista de carros no novo acervo.

A exposição reúne unidades inéditas, nunca apresentadas anteriormente, além das já conhecidas que marcaram épocas. A organização do espaço separou os modelos por temas, sendo eles: Clássicos Anchieta, Kombi, Autolatina, Compactos Premium e Esportividade.