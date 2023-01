Keiller festeja ampliação de contrato com Internacional: 'Feliz de estar em casa'

06/01/2023 | 13:44



Muitos clubes iniciaram o ano em busca de um novo goleiro. Destaque entre as traves do Internacional no Brasileirão após lesão de Daniel, Keiller ficou em evidência e chegou a ser sondado pelo Vasco. Para não perder o atleta, o time gaúcho ampliou o contrato até dezembro de 2026, com um aumento salarial, para alegria do agora titular absoluto.

"Cara, estou muito feliz por ampliar esse contrato, dar segmento naquele trabalho que a gente vem fazendo", afirmou Keiller, gaúcho de Eldorado do Sul e colorado de coração. "Minha família também está muito feliz por eu estar em casa."

Keiller está no Internacional desde 2016, mas pouco vinha sendo aproveitado. Chegou a jogar por empréstimo na Chapecoense em 2021, antes de voltar para ser um dos grandes nomes da equipe na campanha do vice-campeonato nacional.

Depois de cinco temporadas aguardando uma oportunidade, Keiller soube aproveitar bem o tempo em que precisou jogar por causa da lesão de Daniel. Foi tão bem que Mano Menezes optou pela sua manutenção após a recuperação do companheiro, que também vinha se destacando.

"Uma etapa muito importante que o clube vem fazendo de manter quem fez a campanha (no Brasileirão), sempre agregando qualidade (no elenco)", festejou o jogador, que iniciará a temporada no gol e espera acabar com o jejum do time de seis anos no Gauchão.