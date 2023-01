Meghan Markle teria ficado ofendida ao ser repreendida por comentário que chateou Kate Middleton

06/01/2023 | 13:11



E as revelações não param de sair! Príncipe Harry promete fazer diversas declarações bombásticas em sua autobiografia Spare - e parece que uma delas é sobre uma briga envolvendo Kate Middleton e Meghan Markle. Segundo informações do Daily Mail, as duquesas teriam se desentendido durante a preparação para o casamento dos Sussex, em 2018.

Meghan teria feito um comentário que deixou a esposa do Príncipe William chateada, pois na época estava grávida de Louis. Uma fonte informou ao jornal:

No livro, Harry diz que houve uma discussão sobre o momento do ensaio do casamento e os vestidos das daminhas e Kate ficou muito chateada. Meghan disse que Kate deve ter cérebro de bebê por causa de seus hormônios. Isso causou uma grande confusão porque Meghan foi informada de que ela não era próxima o suficiente de sua cunhada para discutir seus hormônios e não era assim que as pessoas falavam umas com as outras dentro da família real. O livro deixa claro que Meghan sentiu que o desentendimento não foi culpa dela, mas também não a faz parecer muito bem.

No livro, Harry ainda teria descrito o irmão mais velho como seu arqui-inimigo.