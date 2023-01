Gil do Vigor deixa rivalidade de lado e exalta participação de Karol Conká no BBB21: Jamais será esquecida

06/01/2023 | 13:11



Gil do Vigor teve várias brigas com Karol Conká enquanto os dois estavam confinados no BBB21. Em certo ponto, eles até chegaram a serem vistos como rivais no jogo. Mas, parece que tudo realmente ficou para trás - pelo menos para o economista.

Agora que o BBB23 está quase chegando, Gil, que não esconde ser o maior fã do programa, entrou em um debate no Twitter sobre os participantes que teriam marcado a história do reality.

Para a surpresa de muitos, o influenciador saiu em defesa de Karol.

A Mamacita [apelido de Karol Conká] fez história! Independente se o povo gostou ou não, ela jamais será esquecida. E qualquer [coisa] me coloca no pardedown.

Você concorda com ele?