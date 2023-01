Wanessa Camargo e Dado Dolabella incomodam turista durante passeio em museu no Rio de Janeiro: Um terror

06/01/2023 | 13:10



Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão passando as férias com as crianças em uma casa de campo em Petrópolis, no Rio de Janeiro, cidade histórica onde viveu Dom Pedro I. Aproveitando os passeios culturais disponíveis por ali, os dois então decidiram visitar o Museu Imperial e segundo informações do jornal Extra, se comportaram de uma forma que incomodou um pouco os outros visitantes.

- Wanessa Camargo com a cria e Dado [Dolabella] entraram junto conosco. Dinheiro, por si só, não traz classe, nem educação mesmo! Tive que acelerar o passo para me livrar da voz de gralha dela, lendo tudo para os filhos em voz alta. O Dado fazendo piadinhas ridículas... Um terror!, revelou a mulher que preferiu manter o anonimato.

Mas a crítica não parou por aí! A turista também se mostrou bastante incomodada com a aparência física e escolha de roupas dos dois:

Ela parecia uma garotinha de 12 anos [de idade]. Aparência, roupa e postura. E ele, um moleque skatista de 15 anos [de idade].