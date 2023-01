Obituário - 8 de janeiro de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/01/2023 | 06:30



SANTO ANDRÉ

Valter Barreira, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Carlota Lahoz Macedo, 81. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Edna Antonia Bacaro Bueno, 69. Natural de Cedral (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco dos Santos Ponte, 69. Natural de Portugal. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Gibelli, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Adoniro Perez Catucci, 68. Natural de Álvares Machado (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Tavares de Oliveira, 67. Natural de Monte Sião (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Santa Pereira da Silva, 66. Natural de Brasília de Minas (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida de Oliveira, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Autônoma. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Atelvino Antônio dos Santos, 58. Natural de Piatã (BA). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Autônomo. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Givaneide Júlia de Lima do Nascimento, 52. Natural de Caruaru (PE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Alice Teixeira de Almeida, 95. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério do Baeta.

José Santos Pacheco, 78. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério do Baeta.

José Astrogildo dos Santos, 75. Natural de Jaboatão (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Maria de Lourdes Carlos da Silva, 73. Natural de Maceió (AL). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Silas Pereira de Almeida, 58. Natural de Santo André. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Kaoã Praxedes Silva, 16. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Antonieta Cardenuto Milan, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Santo André. Dia 2. Velada em São Caetano. Memorial Phoenix.

Francisco Nicolas Lopes Filho, 38. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Visca Alegre, em São Bernardo. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Israel Jorge de Souza, 79. Natural de Casa Branca (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.

Antonio José da Silva, 73. Natural de Bonito (PE). Residia no bairro Taboão. Dia 2. Vale da Paz. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Sônia Maria Pereira, 62. Natural de São José da Laje (AL). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 2, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Rosana Aparecida dos Santos Ribeiro Moura, 57. Natural de Mauá. Residia no bairro Campo Verde, em Mauá. Diarista. Dia 2, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Alana Moreno, 47. Natural do Arujá (SP). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Professora. Dia 2, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Sandra Regina Machado Muraki, 77. Natural de Sobral (CE). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério São José.

Reinaldo Donizete Martins, 74. Natural de Nova Esperança (PR). Residia na Cidade Boa Vista, em Suzano (SP). Dia 2, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista (Rafo), em Suzano.

Enzo Marcelo Santos, 23. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.