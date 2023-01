Purple Lens: plugin acaba com problemas de acessibilidade em sites

Da Redação

Qual o impacto na receita de um restaurante quando clientes cadeirantes são impedidos de entrar pela falta de rampas de acesso? O prejuízo é grande.

Uma única pessoa com limitações de locomoção pode estar acompanhada de sua família e todos certamente procurarão o concorrente, algum lugar que tenha o mínimo de acesso que seja para que todos possam jantar sem inconvenientes.

Pior ainda, os comentários nas redes sociais a respeito do problema podem gerar um engajamento negativo.

O mesmo acontece no mundo digital, quando milhares de pessoas não têm os mesmos acessos em sites por alguma limitação física que causa transtorno na navegação. Sites que não atendem a acessibilidade visual e auditiva correm o mesmo risco de perderem um público potencialmente consumidor tanto quanto um restaurante cujo único acesso ao salão principal é uma longa escada, sem elevadores.

Para Boby Vendramin, Diretor de Marketing e Mídia LATAM da Purple Lens, o ideal é que o site possua ferramentas de acessibilidade ou, caso tenha feito tudo, contratar um profissional para garantir que seu ativo da web seja de fato acessível.

“A grande questão é que adaptar sites da maneira convencional custa caro e nem sempre o resultado pode ser satisfatório. Para evitar reclamações, o site precisa ser acessível e o plugin da Purple Lens é a maneira segura e barata de alcançar tal objetivo, sem prejudicar o orçamento”.

O problema de contratar um profissional para as adaptações

Boby explica que um profissional contratado para tornar seu site acessível cria uma dependência direta desta pessoa – ou seja, quando tiver algum problema, somente ele poderá resolver e nem sempre este estará disponível. Além disso, utilizar ferramentas caras de acessibilidade web, sem nenhum procedimento, pode ser problemático do ponto de vista da engenharia do site.

A acessibilidade é uma necessidade constante, pois enquanto seu público ativo digital evolui, sua acessibilidade também deve evoluir. Um profissional contratado pode desconsiderar o nível de acessibilidade exigido, além de não zelar pela fluidez da página:

“Qualquer alteração no conteúdo, como subir um vídeo sem legendas ou uma extensão do WordPress, por exemplo, podem se tornar inacessíveis para determinado público. Com o plugin Purple Lens, qualquer conteúdo adicionado já vai pro ar com todas as facilidades previstas, sem depender de um programador” explica Boby.