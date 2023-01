Vasco anuncia venda do meia Andrey ao Chelsea; Lucas Piton é apresentado

06/01/2023 | 12:40



O Vasco anunciou nesta sexta-feira que concretizou a venda do meia Andrey Santos ao Chelsea. Em Londres desde a semana passada, o jovem de 18 anos, formado nas categorias de base da equipe carioca, foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato com o novo clube. Ele deixa o Vasco após apenas 38 partidas e oito gols.

Andrey fez o seu primeiro jogo como profissional em 2021, quando entrou nos minutos finais da derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, e se tornou o atleta mais jovem a atuar pelo Vasco, superando nomes como Talles Magno, Paulinho e Philipe Coutinho. Ao longo daquela temporada, contudo, jogou apenas mais uma partida pelo time profissional, na Série B.

No ano passado, o meio-campista recebeu mais oportunidades e se firmou como um dos nomes mais importantes da campanha do retorno vascaíno à elite do futebol brasileiro. Como o Vasco passou os últimos dois anos na Série B, o jovem promissor deixou o Brasil sem ter jogado uma partida sequer na primeira divisão do futebol nacional.

Em sua nova casa, Andrey irá se deparar com um Chelsea que tenta se reconstruir. Desde que foi vendido pelo russo Roman Abramovic ao consórcio liderado pelo americano Todd Boehly o clube londrino vem oscilando. Embora esteja nas oitavas de final da Liga dos Campeões, ocupa a décima colocação do Campeonato Inglês.

Nesta sexta, o Chelsea está de luto, pois morreu o ex-atacante italiano Gianluca Vialli, que foi treinador e jogador do time ao mesmo tempo no final da década de 1990, período no qual conquistou uma Copa da Uefa, uma Copa da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra. .

PITON APRESENTADO

Além de anunciar a venda de Andrey, o Vasco apresentou o lateral-esquerdo Lucas Piton, de 22 anos, como reforço. "O Vasco é um clube muito grande. Acredito muito no projeto. Essa camisa é muito pesada. Venho para tentar deixar o meu nome marcado na história do clube", afirmou o jovem jogador, que foi comprado junto ao Corinthians e assinou contrato válido até dezembro de 2026.

Como jogador do clube paulista, Piton revezou com Fábio Santos a titularidade da posição ao longo da última temporada. Cria da base corintiana e integrante definitivo do elenco profissional corintiano desde 2020, fez 52 partidas em 2022 e começou jogando em 39 delas. O lateral é conhecido por ter qualidade no apoio ao ataque, mas já recebeu algumas críticas, com as quais não concorda, por não ter o mesmo desempenho na defesa.

"Creio que a minha parte defensiva não deixa a desejar. Fui o terceiro jogador com mais desarmes no Corinthians no brasileirão. Trabalho para ir bem no ataque e na defesa. Procuro fazer o meu trabalho ofensivamente e defensivamente", afirmou o novo reforço vascaíno.