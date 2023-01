Casa de Billie Eilish em Los Angeles é invadida e suspeito está sob custodia

06/01/2023 | 12:11



Segundo informações publicadas pelo Daily Mail nesta sexta-feira, dia 6, a casa onde Billie Eilish passou toda a sua infância em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi invadida na última quinta-feira, dia 5, durante à noite.

A polícia foi chamada pelos vizinhos após verem um homem com roupas escuras e uma máscara preta pulando o cercado da residência. O jornal britânico ainda informou que as autoridades já identificaram o invasor e estão com ele sob custódia.

Uma investigação está sendo conduzida para concluir se houve roubo de algum objeto pessoal da família da cantora. Billie não se pronunciou sobre o assunto e não se sabe se ela estava em casa quando tudo aconteceu.