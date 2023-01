Jade Picon revela como lida com os haters: Eles merecem continuar me vendo bem

06/01/2023 | 12:10



Na madrugada desta sexta-feira, dia 6, Jade Picon abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para interagir com os seguidores e matar todas as suas curiosidades - seja sobre os novos trabalhos ou vida pessoal. Intérprete de Chiara em Travessia, a atriz novata respondeu como está sendo gravar a novela da TV Globo:

- Perfeito, eu sempre paro para pensar como eu amo a rotina. É surreal, não tenho nem palavras. Eu gosto de tudo. Eu amo a minha rotina hoje em dia, antes eu que criava minha rotina, eu que comandava as coisas, ainda faço isso nas outras áreas da minha vida, nas outras empresas. Às vezes é muito bom só seguir comando, a hora que eu vou chegar, o que vou fazer, como eu tenho que fazer, do jeito que é. Está sendo surreal em todos os níveis possíveis. Tanto nisso de abrir mão do controle, quanto de m; descobrir.

Em seguida, contou como foi passou o Réveillon:

- Maravilhoso, eu estava muito ansiosa porque eu como estou fazendo as gravações, não viajo com frequência como eu fazia antes. Perdi algumas festas do Réveillon, mas nas festas que eu estava eu falei: Eu não vou estar em todas, mas as que eu estiver, eu vou viver muito. E foi o que eu fiz. Eu adorei, fora descansar, ficar com meu irmão, comer, tudo uma maravilha.

Nascida e criada em São Paulo, a famosa teve que se mudar para o Rio de Janeiro por conta do novo trabalho. Ao ser questionada, ela revelou como está sendo a experiência na cidade:

- Não tenho palavras para descrever o quanto que eu amo morar aqui. Nunca na minha vida eu consegui conciliar tão bem lazer e trabalho. O fato de eu ter o mar aqui do lado é perfeito. Eu realmente amei, acho que me encontrei aqui.

Voltando a falar sobre a experiência como atriz, ela respondeu como funcionam os horários de gravação da novela:

- Meus horários de gravação variam muito do roteiro, do que está sendo gravado, qual é o cenário. O estúdio geralmente começa a gravar às 11 da manhã e termina às nove da noite. Aí depende de quais itens, quais cenas eu estou. Se eu estiver na primeira e na última cena que vai ser gravada, vou estar lá das 11 da manhã às nove da manhã. Varia muito. Por exemplo, ontem eu gravei cinco cenas e amanhã gravo só uma cena.

Jade finalizou revelando como lida com os haters:

- Acho que é muito mais fácil você lidar com algo desagradável quando você vê que é algo necessário, os haters já estão presentes na minha vida ha muito tempo e vão estar. Quanto mais sucesso você tem, mais disso você vai ter. Não tem o que eu fazer, então eu não vou ficar tipo socorro deus. Eu escolho só olhar pelos lados bons, porque com os meus fãs eu lido com muito amor, muito carinho, gratidão. Os haters não merecem isso, eles merecem continuar me vendo bem, de cabeça erguida, fazendo o que eu quero, o que eu gosto. É assim que tem que se lidar com quem não gosta de você, estando bem. O que a pessoa mais odeia de ver em você é exatamente isso.