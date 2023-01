Estoque de veículos cai para 187,9 mil, o suficiente para 26 dias de venda

06/01/2023 | 12:01



Os estoques de veículos voltaram a cair diante do recuo de produção com as férias coletivas das montadoras no fim do ano passado. Conforme balanço divulgado nesta sexta-feira, 6, pela Anfavea, a associação que representa as montadoras, 2023 começou com 187,9 mil veículos nos pátios de fábricas e concessionárias.

A quantidade é suficiente para 26 dias de venda, se considerado o ritmo do mercado do mês passado.

Um mês atrás, os estoques estavam um pouco maiores: 198,1 mil unidades, com giro de 27 dias.