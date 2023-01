Expectativa de Fed menos 'duro', China e visão local positiva anima Ibovespa

06/01/2023 | 11:41



Após uma abertura com alta tímida, o Ibovespa ganhou tração assim que foi divulgado o relatório de emprego de dezembro dos Estados Unidos. Além disso, especialistas atribuem a alta do índice Bovespa a perspectivas de expansão da economia chinesa e a expectativas positivas em relação ao novo governo, ainda refletindo o alinhamento do discurso da equipe econômica. Neste sentido, o mercado acompanha a primeira reunião ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com sua equipe em Brasília.

O Ibovespa sobe acima de 1%, tenta defender a marca dos 109 mil pontos, depois de abrir aos 107.641,87 pontos, e procura anular a queda semana, que até ontem estava em -1,91%. Agora, cede 0,61% no período.

O relatório de emprego norte-americano, o chamado payroll, mostrou geração de 223 mil vagas em dezembro, ante previsão de 210 mil, enquanto a taxa de desemprego foi revisada de 3,7% para 3,6%. O salário médio por hora subiu 0,27% no mês (projeção: 0,40%) e avançou 4,59% na comparação anual (previsão: 5%).

Apesar de o dado ter mostrado maior criação de postos de trabalho do que a esperada, o que em tese reforça a linha dura da ata recente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), os salários subiram menos, o que atenua esta visão mais 'hawkish'.

Ou seja, explica, Dennis Esteves, especialista em renda variável da Blue3, sugere que o banco central dos EUA, adote uma postura um pouco mais leve na condução dos juros. Na ata do Fed, divulgada quarta-feira, a autoridade monetária disse que nenhum dirigente do BC dos EUA considerou corte de juros em 2023.

"O dado de emprego dos Estados Unidos veio forte, mas a massa salarial não subiu tanto quanto se imaginava. Com isto, o Fed pode dar uma segurada nos juros na alta das taxas, não colocar tanto peso", avalia. "Tem ainda a expectativa de que a economia chinesa volte a andar", completa Esteves.

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta, em meio a expectativas de que o crescimento da China ganhe força com a reversão da política de "covid zero" e medidas de incentivo para o setor imobiliário. Com a reabertura, o gigante asiático espera que as viagens de passageiros no feriado do Festival da Primavera (7 de janeiro a 15 de fevereiro) saltem 99,5% ante o mesmo momento do ano passado.

O minério de ferro fechou em alta de 1,85% em Dalian, cotado a US$ 124,65. As ações da Vale subiam 1,31%, às 11h20, influenciando os demais papéis do setor, com a maior elevação em 5,50% (CSN ON). Já Petrobrás avançava a 0,80% (PN) e a 1,55% (ON), em dia de ganhos em torno de 2% do petróleo com dólar mais contido, após o payroll.

Além do fator externo, o especialista da Blue3 acrescenta que o tom apaziguador do novo governo também estimula alta do índice Bovespa, em particular a visão da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que admitiu divergência com a equipe econômica, mas exaltou ontem, em sua posse, a equipe econômica e falou em austeridade.

Hoje, ao final da primeira transmissão da parte pública da reunião ministerial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a tarefa do governo é "árdua" e que "talvez" até dia 24 já terá o governo inteiro montado. O presidente afirmou que também vai montar um governo com equipe técnica, mas sem criminalizar política, e que sua gestão não manda no Congresso, mas depende dele. Segundo ele, a nova gestão terá de entregar um Brasil melhor e mais saudável.

Ontem, o índice Bovespa subiu pela segunda sessão seguida, em alta de 2,19%, aos 107.641,32 pontos. Conforme o economista Álvaro Bandeira, o principal indicador da B3 precisa agora mirar a faixa dos 110 mil, 111 mil pontos, na tentativa de ampliar a "consistência de recuperação."

Às 11h23, o Ibovespa subia 1,21%, aos 108.945,20 pontos, após máxima aos 109.432,79 pontos, com valorização de 1,66%.