Saiba como identificar e se proteger de golpes online

Uma oferta de emprego de meio período com a promessa de dinheiro fácil, que surge em um aplicativo de mensagens. Um SMS com link para um desconto tentador. Um e-mail pedindo a confirmação de compra de um produto que sequer foi adquirido. São inúmeras as iscas usadas por golpistas, no ambiente digital, em tentativa de atrair vítimas. Para se proteger de golpes online, o senso crítico é um fator importante. Essa dica faz parte do novo fascículo da Cartilha de Segurança para Internet, intitulado “Phishing e Outros Golpes”.

A publicação do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), ensina o usuário a identificar ações maliciosas, orienta sobre como agir para evitar armadilhas dos fraudadores, aborda os cuidados necessários com operações bancárias e compras online, e dá dicas sobre o que fazer se cair em um golpe. Apresenta, ainda, conceitos fundamentais ligados ao tema, como o de phishing – tipo de fraude na qual o golpista tenta obter informações pessoais e financeiras do usuário, combinando meios técnicos e engenharia social.

“Nem tudo que está na internet é confiável, mesmo quando enviado por alguém conhecido. É preciso desconfiar sempre. No dia a dia, presencialmente, conseguimos observar a linguagem corporal das pessoas e desconfiar se há algo errado. Na rede, não temos esse recurso. Por outro lado, existem indícios que podem ajudar a identificar e se proteger de golpes online. Reunimos alguns deles no fascículo”, ressalta Cristine Hoepers, gerente do CERT.br|NIC.br.

Entre as diversas orientações fornecidas pela publicação, estão:

Busque mais informações

Para não cair na lábia de criminosos, é preciso desconfiar, manter a calma e checar se a mensagem que recebeu ou o conteúdo que viu na internet são confiáveis. Procure a informação da fonte, pesquise por relatos de golpes semelhantes e converse com amigos e familiares.

Fique atento ao tom da mensagem

Golpistas exploram os sentimentos das pessoas, como medo, obediência, caridade, carência afetiva e ganância, para convencê-las a agirem como eles querem e de forma rápida, sem pensar. Desconfie de mensagens contendo ameaças, oportunidades de ganho fácil, promoções ou descontos muito grandes, pedido de sigilo, apelo emocional, senso de urgência.

Questione se o conteúdo faz sentido

Golpistas costumam enviar mensagens em massa com conteúdo genérico esperando que alguém “morda a isca”. Questionar-se sobre o conteúdo, e se faz sentido para você, ajuda a não cair em golpes.

Fique atento a golpes do dia a dia

Suspeite de mensagens com temas cotidianos como recadastramento de token, cancelamento de CPF, débitos pendentes, oferta de emprego, pontos ou bônus a vencer. Não faça o que pede a mensagem e, na dúvida, contate a instituição usando um canal oficial.

Confirme a identidade antes de fazer transações financeiras

Desconfie de mensagens pedindo ajuda financeira. Se isso acontecer, contate a pessoa por outro meio de comunicação e informe o ocorrido ao real dono da conta, amigos e familiares. Outra dica é conferir sempre os dados do recebedor antes de efetivar transações.

Cidadão na Rede

Junto com o fascículo, o NIC.br lançou dois novos vídeos do Projeto Cidadão na Rede: Perfis falsos e Não clique em links desconhecidos. Por meio de animações de 15 segundos, a iniciativa, capitaneada pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Tecnologia de Redes e Operações do NIC.br (Ceptro.br|NIC.br), difunde e incentiva boas práticas relacionadas à cidadania digital e ao bom uso da internet.

Descobriu que estão se passando por você nas redes sociais? É importante informar aos seus amigos e familiares, e registrar um boletim de ocorrência, entre outras ações abordadas no vídeo “Perfis falsos”. Já o vídeo “Não clique em links desconhecidos” faz um alerta para e-mails ou mensagens que parecem vir de uma fonte confiável, mas ao clicar no link fornecido, o usuário é redirecionado para um site falso que pede o fornecimento de informações importantes.

Acesse o site do Cidadão na Rede e conheça todas as 89 animações disponíveis.