Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 08/01/2023

Coluna Social



08/01/2023 | 07:00



Volkswagen realiza ação solidária em encontro de carros clássicos

Paixão e espírito de solidariedade marcaram o 2° Encontro de Clássicos Volkswagen, em São Bernardo. Organizado pelo time de Desenvolvimento do Veículo Completo e Engenharia de Protótipos, o momento foi regado pela integração e emoção dos aficionados.

Cerca de 30 funcionários se reuniram com seus próprios carros clássicos - claro que, Kombi e Fusca, não podiam faltar -, em frente à recém-inaugurada Garagem VW - Parte II, que já conta com acervo de 36 modelos que fazem parte da evolução da empresa. Este tipo de atividade visa reforçar a imagem da marca e preservar sua história por meio da memória de todos.

Durante a ação, a são-bernardense Associação Padre Leo Commissari, que busca estimular a educação, cultura e lazer além de gerar trabalho e renda por meio da capacitação profissional, recebeu a doação de cestas básicas e alimentos trazidos pelos participantes. Aliás, a entidade foi escolhida pela Fundação Grupo Volkswagen.

Após visita ao espaço dedicado à exposição e entrega dos donativos, os colaboradores dirigiram os automóveis em carreata para momentos de cliques e aproveitaram o almoço de confraternização.

Luz do luar

Decoração praiana banhou a entrada de 2023 com o espírito dos famosos luaus à beira-mar no Coco Bambu, em Santo André. Aproximadamente 600 pessoas se reuniram no restaurante para vivenciar os últimos momentos do ano, entre família e amigos. Na gastronomia, o tradicional camarão foi uma das escolhas para finalizar a fase. Já o destaque musical ficou por conta da Banda One, que trouxe sucessos e animou o público.

Contagem regressiva

Sempre tão aguardada, a chegada do novo ano reuniu diversas famílias e amigos para confraternizar a noite em clima de renovação no Baby Beef Jardim, em Santo André. Além do menu clássico, a gastronomia contou também com o especial Estação da Sorte, que ofereceu as tradicionais lentilhas e romãs, conhecidas por atrair prosperidade, além do mousse de uva verde. O brinde com espumante não pôde faltar e trouxe muitas emoções no badalar da meia-noite, alegrando a todos com o ritmo da escola de samba e passistas. E detalhe: muitos confetes e serpentinas tomaram conta da Rua das Bandeiras.

Marcante

Frutos do mar deram um toque especial para completar a celebração da virada do ano no são-caetanense Restaurante 7 Mares. A noite de esperanças no recanto gastronômico da Família Calcin contou com música ao vivo, pratos típicos da época e sobremesas, além da queima de fogos que marcou a chegada de 2023 para os participantes que aproveitaram a madrugada.

Sorrisos

Alegria marcou a celebração dos 52 anos de Gisele Smith. A fundadora do Grupo Vida Amor e Riso, que capacita cuidadores de idosos, escolheu o Bistrô Lenine, em São Bernardo, para receber amigos e família em momento especial.





Juventude

Debute de Sophia e os 17 anos de Giulia Amorim foram comemorados no Espaço Loop, em Santo André. A decoração foi assinada pela empresária e mãe das jovens, Flavia.

Renovação

Gestora de Relacionamento e Marketing Nacional da Rede D’or, Kelly Magalhães teve motivos de sobra para brindar a chegada do novo ano. Além da passagem para 2023, ela também celebra o aniversário. Nascida no dia 1 de janeiro, a aniversariante comemorou em família pela Bahia, mais propriamente, no paraíso da Península de Maraú.