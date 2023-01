Gianluca Vialli, ex-atacante da Itália, morre aos 58 anos após luta contra câncer

06/01/2023 | 10:35



O ex-atacante Gianluca Vialli morreu nesta sexta-feira, aos 58 anos, após uma longa batalha contra um câncer no pâncreas. O ex-jogador de Sampdoria, Juventus, Chelsea e da seleção italiana foi diagnosticado com a doença em 2017. Em abril de 2020, confirmou que estava curado, mas iniciou um novo tratamento no ano seguinte.

Vialli era chefe de delegação da Itália até dezembro do ano passado, mas deixou o cargo para tratar da doença. Como jogador da Azzurra, ele atuou 59 vezes e marcou 16 gols.

"Gianluca foi uma pessoa esplêndida e deixa um vazio que não pode ser preenchido", disse o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina. "Esperava até o fim que ele fosse capaz de realizar outro milagre. No entanto, me sinto confortado pela certeza de que o que ele fez pelo futebol italiano nunca será esquecido".

A FIGC confirmou que um minuto de silêncio em memória a Vialli será realizado antes de todos os jogos no país neste fim de semana.