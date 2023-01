Felipão apoia Abel como possível técnico da seleção: 'Independe de nacionalidade'

06/01/2023 | 10:10



Aposentado da carreira de treinador desde o final do ano passado e atual diretor técnico do Athletico-PR, Luiz Felipe Scolari gostaria de ver Abel Ferreira, do Palmeiras, no comando da seleção brasileira. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, o último técnico a levar o Brasil ao título de uma Copa do Mundo disse não ver problema nenhum em ter um estrangeiro no comando da equipe pentacampeã.

"Se houver essa possibilidade, ficaria muito feliz em vê-lo na seleção brasileira. Só nós brasileiros somos bons para o Brasil? Não, não temos que ficar preservando cargos. Eu não gosto disso", afirmou Felipão. "Quero colocar a minha opinião para que todos saibam. Nós (treinadores) saímos do Brasil tantas vezes e tiramos lugar de tantos, não podemos querer agora cercear o direito de um estrangeiro trabalhar aqui. É bom? Traga, independe de nacionalide", concluiu.

Felipão já teve a experiência de ser o estrangeiro treinando uma seleção nacional. No caminho inverso ao qual Abel faria, o brasileiro treinou Portugal nos primeiros anos de ascensão de Cristiano Ronaldo e teve sucesso por lá. Assumiu a equipe em 2003, um ano depois do penta com o Brasil, e conseguiu levar os portugueses às semifinais da Copa do Mundo de 2006.

Os lusitanos foram derrotados pela França na semifinal e pela Alemanha na disputa do terceiro lugar, mas a quarta posição foi muito celebrada, até porque a seleção portuguesa não disputava uma semi de Mundial desde 1966, ano em que contava com o lendário Eusébio e terminou em terceiro lugar.

Além da proximidade com Portugal, Scolari tem em comum com Abel Ferreira o fato de também ser ídolo do Palmeiras. Antes dos dois títulos seguidos da Libertadores conquistados sob o comando do português, o time palmeirense levantou a tão desejada taça pela primeira vez em 1999, quando tinha o hoje multicampeão Felipão como treinador.