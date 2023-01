Príncipe Harry entrega últimas palavras para avó e detalhes de briga com Príncipe William

06/01/2023 | 10:11



Parece que apesar de querer se reconciliar com a família, o Príncipe Harry não é muito adepto a manter a boca fechada e deixar de lado as críticas direcionadas à realeza britânica. Em entrevista ao apresentador Tom Bradby, o Duque de Sussex abriu seu coração sobre vários assuntos.

Ao longo da conversa, segundo o jornal Daily Mail, o marido de Meghan Markle deu maiores detalhes sobre a briga que teve com o irmão mais velho, Príncipe William. Tudo teria acontecido depois que o sucessor ao trono teria chamado a atriz de difícil de lidar, rude e abrasiva e se mostrou totalmente contra o pedido de casamento.

- Havia esse nível de frustração, e eu falei sobre uma névoa vermelha que eu tive por muitos anos, e eu vi essa névoa vermelha ao redor dele. [...] Ele queria que eu batesse de volta, mas eu escolhi não fazer.

Harry ainda admitiu que sente que sua mãe, Princesa Diana, estaria extremamente triste com a relação ruim entre os dois filhos. Mas as críticas não acabaram aí! O príncipe também disse que depois de iniciar o namoro com Meghan, ele percebeu uma relação bastante tóxica com a realeza.

- Eu entrei nisso [namoro com Markle] de forma completamente ingênua. Eu não tinha ideia de como a mídia britânica é completamente fanática. Eu mesmo provavelmente era fanático antes de me relacionar com Meghan. [...] Colocando desta forma, eu não via o que eu vejo agora.

Últimas palavras para a rainha

A entrevista antecede o lançamento do livro O Que Sobra, previsto para o dia 10 de janeiro, recheado de revelações bombásticas. E claro que para dar um gostinho de quero mais, alguns trechos já estão sendo divulgados pela mídia britânica.

Ainda segundo o jornal, no livro Harry abordará os últimos momentos que teve ao lado da avó, a Rainha Elizabeth II. O duque contou que descobriu sobre a morte através do site da BBC News antes mesmo de pousar em Balmoral, na Escócia, e assim que chegou foi levado pela Princesa Anne até o quarto onde a monarca estava.

Eu avancei um pouco incerto e a vi. Eu fiquei parado, a assistindo por alguns momentos. Eu sussurrei que esperava que ela estivesse feliz e ao lado do meu avô [Príncipe Philip]. Eu disse que a admirava por ter aguentado suas responsabilidades até o final. O Jubileu e cumprimentar o novo Primeiro Ministro, escreveu Harry.

Cenas quentes de Meghan Markle

Em outro capítulo, mais focado em seu relacionamento com a ex-atriz Meghan Markle, o príncipe admitiu que procurou pelas cenas picantes da esposa na internet.

Ele relembra que começaram a namorar ainda em 2016, enquanto a artista participava das gravações de Suits, série norte-americana com a temática voltada para o mundo dos advogados. Na produção, Meghan fazia par romântico com o ator Patrick J. Adams e juntos protagonizaram diversas cenas de sexo.

Cometi o erro de buscar no Google e assistir online algumas cenas de sexo dela. Preciso de eletrochoques para tirar isso do meu cérebro. Eu assisti ela e um colega de elenco subindo um em cima do outro em uma espécie de escritório ou sala de conferência. Eu não precisava ter visto esse tipo de coisa.

Apesar dele mesmo nunca ter sido fã da série, Harry contou que William e Kate eram espectadores assíduos de Suits. Ele só descobriu esse fato quando contou aos familiares sobre o novo relacionamento que estava começando.

O queixo deles caíram. Eles olharam uma para o outro. Aí o Willy [Príncipe William] olhou para mim e disse: É sério essa p***a? Eles eram espectadores, na verdade espectadores fiéis, de Suits.

Briga com o irmão

O relacionamento parece que tinha tudo para der certo, né? Mas aconteceu totalmente o contrário. As críticas são tantas que até mesmo os problemas capilares enfrentados por William não deixaram de fazer parte da narrativa de Harry no livro.

Segundo o Page Six, o Duque de Sussex relembrou o encontro que teve com o irmão em abril de 2021, quando aconteceu o funeral do Príncipe Philip. Ao longo dos eventos, a calvíce de William não passou despercebida por seu irmão mais novo.

Eu olhei para o Willy, olhei para valer para ele, talvez pela primeira vez desde a nossa infância. Suas feições fechadas se tornaram padrão durante nossas interações. Sua calvíce é alarmante, está muito mais avançada que a minha, pontuou Harry no livro.

Mantendo a comparação entre os dois, o caçula de Diana também contou outra briga que teve com o irmão por causa da barba. O ruivo disse que quando estava preparando seu casamento com Meghan pediu a autorização para a Rainha Elizabeth II para manter os fios no rosto, apesar dos protocolos reais.

Mas quem não gostou nadinha desse pedido foi William, que deu uma bela bronca no mais novo, dizendo que ele teria colocado sua avó em uma posição desconfortável e sem a opção de negar o pedido.

Acho que ela pode responder por suas decisões, teria respondido Harry na época. Em um momento ele chegou ao ponto, como herdeiro, falando ao sobressalente, de ordenar que eu fizesse a barba.

Para o caçula, o incômodo do sucessor ao trono teria se dado pela sua própria falta de autonomia ao tomar decisões que deveriam ser pessoais.

Ele odiava a ideia de me ver curtindo algo que ele não podia.

