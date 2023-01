Em novo vídeo de divulgação do BBB23, Boninho confirma volta de Ana Clara e Dani Calabresa pede Gkay e Fábio Porchat na casa

06/01/2023 | 10:11



Se prepara, porque o BBB23 está quase aí! O programa começa oficialmente no dia 16 de janeiro, mas é claro que Boninho já está naquela vibe de soltar pequenos spoilers. Depois de mostrar alguns detalhes da casa, o Big Boss confirmou a volta de Ana Clara.

No vídeo divulgado por Boninho, ele aparece fazendo uma ligação para Dani Calabresa - que estará novamente no comando do CAT BBB. A humorista não perdeu a chance e logo já jogou o nome de Gkay e Fábio Porchat na roda, pedindo que o chefe colocasse os dois na casa também. Já imaginou?

Na legenda, o Big Boss escreveu:

Estamos trabalhando pra você se divertir!